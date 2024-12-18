Чорногорія вперше за 7 років закрила три розділи переговорів з ЄС

Чорногорія, яка є країною – кандидатом на вступ до Європейського Союзу, цього тижня закрила три розділи переговорів про вступ, що сталось уперше за сім років.

Про це йдеться у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Нове "тріо" для України: як Чорногорія стає нашим головним конкурентом на шляху до членства.

Наразі в переговорах про вступ Чорногорії до ЄС відкриті всі 33 розділи, а переговори закрились уже за шістьма з них, якщо враховувати три закриті розділи цього тижня.

"Щоби продемонструвати, що це дійсно шалене прискорення, достатньо згадати, що попереднє закриття глав було сім років тому!" – йдеться в матеріалі.

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Переговори на міжурядовій конференції 16 грудня були закриті за розділами 7 (інтелектуальна власність), 10 (інформаційне суспільство та медіа) і 20 (підприємництво і промислова політика), уточнює "Балканський оглядач".

Чорногорія розраховувала на закриття також розділу 31, який стосується зовнішньої політики, безпеки та оборони, але цьому завадила сусідня Хорватія, яка "звинувачує чорногорську владу в порушенні добросусідських стосунків", пише портал.

Як ідеться у статті "ЄвроПравди", і європейські, і чорногорські посадовці тепер вважають, що Чорногорія може закрити всі переговорні розділи до 2026 року та вступити у ЄС до 2028-го.

Більше про те, як прогрес Чорногорії у вступі до ЄС впливає на євроінтеграцію України, читайте у матеріалі.