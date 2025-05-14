Литва наклала санкції на Додіка та його союзників

Литва запровадила санкції проти лідера Республіки Сербської Мілорада Додіка та двох його близьких соратників – прем'єр-міністра Радована Вишковича та спікера парламенту Ненада Стевандича.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Наприкінці квітня цих трьох політиків додали до списку небажаних осіб у Литві, що забороняє їм в'їзд до країни. Заборона на в'їзд діятиме до середини квітня 2030 року.

"Санкції були запроваджені за дії, що загрожують стабільності, суверенітету і територіальній цілісності Боснії і Герцеговини, а також миру і Дейтонській мирній угоді. Ці дії можуть дестабілізувати регіон і створити додаткові загрози європейській безпеці", – зазначили у Міністерстві закордонних справ Литви.

У відомстві зазначили, що це рішення було прийнято після консультацій з союзниками Литви.

Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії, після чого встиг поїхати до Росії та повернутись у РС.

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