Литва ввела санкции против Додика и его союзников

Литва ввела санкции против лидера Республики Сербской Милорада Додика и двух его близких соратников – премьер-министра Радована Вишковича и спикера парламента Ненада Стевандича.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

В конце апреля этих трех политиков добавили в список нежелательных лиц в Литве, что запрещает им въезд в страну. Запрет на въезд будет действовать до середины апреля 2030 года.

"Санкции были введены за действия, угрожающие стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, а также миру и Дейтонскому мирному соглашению. Эти действия могут дестабилизировать регион и создать дополнительные угрозы европейской безопасности", – отметили в Министерстве иностранных дел Литвы.

В ведомстве отметили, что это решение было принято после консультаций с союзниками Литвы.

Додик спровоцировал самый серьезный кризис в БиГ со времен войны 1990-х годов после того, как был приговорен к году тюремного заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, он пересек границу соседней Сербии, после чего успел уехать в Россию и вернуться в РС.

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