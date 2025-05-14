На юге Испании вспыхнул масштабный пожар на складе химикатов

В результате возгорания на складе химических веществ в городе Алькала-де-Гуадаира, недалеко от испанской Севильи, с места происшествия поднялся большой столб темного дыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В региональной службе чрезвычайных ситуаций сообщили Reuters, что получили сотни звонков о пожаре в индустриальном парке La Red в Алькала-де-Гуадаира – городе примерно в 16 км к юго-востоку от Севильи.

Otra perspectiva del incendio que está teniendo lugar en el polígono industrial de Alcalá de Guadaira y que afecta a una empresa dedicada al sector de las piscinas y cloro.



Se ha evacuado el polígono y los bomberos están trabajando. pic.twitter.com/xaActXe03j – Adrián 🚒 (@BB3Adri) May 14, 2025

Работники склада, принадлежащего местному дистрибьютору химических веществ Plainsur, сообщили, что все они в безопасности и никто не пострадал и не остался заблокированным внутри.

🔥 Incendio en el polígono La Red de Alcalá de Guadaíra | La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda a quienes viven o trabajan cerca que cierren puertas y ventanas.

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✍🏻 Fernando Pérez Ávila

📹 A.Pizarro/R. del Barrio

https://t.co/Cd3yvpAD6S pic.twitter.com/CNRUidITDx – Diario de Sevilla (@diariosevilla) May 14, 2025

Власти Алькала-де-Гуадаиры посоветовали примерно 77 тысячам жителей города оставаться в своих домах и не открывать окна и двери, поскольку степень токсичности дыма была неизвестна.

По официальной информации, Plainsur производит легковоспламеняющиеся соединения, такие как этилен, толуол и промышленные растворители.

Как сообщалось, в Литве после серии пожаров на предприятиях по переработке отходов за последний месяц по инициативе прокуратуры создадут специальную следственную группу для выяснения причин этих инцидентов.

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