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На юге Испании вспыхнул масштабный пожар на складе химикатов

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Новости — Среда, 14 мая 2025, 18:28 — Олег Павлюк

В результате возгорания на складе химических веществ в городе Алькала-де-Гуадаира, недалеко от испанской Севильи, с места происшествия поднялся большой столб темного дыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В региональной службе чрезвычайных ситуаций сообщили Reuters, что получили сотни звонков о пожаре в индустриальном парке La Red в Алькала-де-Гуадаира – городе примерно в 16 км к юго-востоку от Севильи.

Работники склада, принадлежащего местному дистрибьютору химических веществ Plainsur, сообщили, что все они в безопасности и никто не пострадал и не остался заблокированным внутри.

Власти Алькала-де-Гуадаиры посоветовали примерно 77 тысячам жителей города оставаться в своих домах и не открывать окна и двери, поскольку степень токсичности дыма была неизвестна.

По официальной информации, Plainsur производит легковоспламеняющиеся соединения, такие как этилен, толуол и промышленные растворители.

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