Мерц заявив, що Бундесвер повинен стати найсильнішою армією Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що німецький Бундесвер отримає стільки коштів, скільки потрібно, щоб стати найсильнішою армією Європи.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у своїй промові в парламенті у середу, його цитує видання Spiegel.

Мерц пообіцяв, що Німеччина вживатиме заходів для відродження європейської ідеї свободи і миру, щоб Європа відповідала своїм амбіціям і значенню у світі.

Він зазначив, що країна буде постійно розбудовувати свою обороноздатність і готовність до оборони.

"Ми хочемо мати можливість захищатися, щоб не бути змушеними захищатися", – сказав німецький канцлер.

Він пообіцяв, що Бундесвер отримає всі необхідні кошти, щоб "стати найсильнішою армією Європи в конвенційному сенсі".

Глава німецького уряду подякував солдатам Бундесверу і вказав на потребу збройних сил у персоналі, пообіцявши створити "нову, привабливу добровільну військову службу".

Як повідомлялося, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче запустити оновлену військову службу вже цього року.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр хоче залучити ще 100 тисяч резервістів.

