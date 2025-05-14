Писториус допустил возобновление призыва в Бундесвер, если добровольцев будет мало

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что допускает введение призыва в армию, если численность Бундесвера не удастся увеличить другими способами.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

В коалиционном соглашении Социал-демократической партии Германии и консервативного блока ХДС/ХСС было решено сделать акцент на добровольной военной службе.

Но Писториус признал, что речь идет именно о первоначальном плане и он может измениться, "если мы не сможем набрать достаточное количество добровольцев".

"Мы улучшим кадровую ситуацию в среднесрочной и долгосрочной перспективе таким образом, чтобы Бундесвер был готов к защите родины и обороне альянса", – заверил глава Минобороны.

В то же время министр отметил обнадеживающие тенденции: с 2025 года количество кандидатов на добровольную службу в Бундесвере выросло, и в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их на 20% больше.

В соответствии с решением еще предыдущего правительства Олафа Шольца, всем совершеннолетним немцам разошлют анкеты с просьбой о добровольной службе. Мужчины должны ответить на них обязательно, женщины могут это сделать по желанию.

Сейчас Бундесвер насчитывает около 180 тысяч солдат, а к 2031 году их число должно превысить 200 тысяч.

Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкий Бундесвер получит столько средств, сколько нужно, чтобы стать сильнейшей армией Европы.