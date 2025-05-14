Ле Пен поддержала ультраправого кандидата в президенты Румынии

Де-факто лидер ультраправого "Национального объединения" во Франции Марин Ле Пен выразила поддержку Джордже Симиону во втором туре президентских выборов в Румынии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В видео, опубликованном в среду, Ле Пен назвала лидера ультраправой партии AUR "патриотическим кандидатом", который "представляет политическую линию, основанную на суверенитете и национальной гордости".

Результат Симиону в первом туре является "посланием всему нашему континенту", подчеркивает Ле Пен, а именно, что "народы никогда не склонят головы, никогда не позволят нарушить их выбор и никогда не откажутся от своей свободы".

"Сегодня я выражаю свою полную и искреннюю поддержку Джордже Симиону. В воскресенье, 18 мая, румынский народ встретится с Историей: я всем сердцем надеюсь, что он суверенно сформулирует обещание свободы, которое будет услышано во всей Европе", – призвала французская политик.

Лидер AUR получил наибольшую поддержку в первом туре президентских выборов в Румынии. В это воскресенье, 18 мая, во втором туре с ним будет соревноваться проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

Сейчас Симион избегает предвыборных дебатов с Даном, вместо этого посетив соседнюю Польшу, где заручился поддержкой нынешнего президента Анджея Дуды.

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