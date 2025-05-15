ЗМІ: Зеленський прямує до Туреччини з Єрмаком та його заступниками
Президент Володимир Зеленський прямує до Туреччини з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступниками.
Про це Суспільному повідомив співрозмовник, обізнаний з ходом перебування президента у Туреччині, передає "Європейська правда".
15 травня Зеленський відправився до Туреччини із Єрмаком та його заступниками – Ігорем Жовквою та Ігорем Брусилом.
Наразі невідомо, чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі.
Цього дня в Анкарі у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Відомо, що у Туреччині вже перебуває глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, який доєднається у разі переговорів із Росією, адже входить до складу української делегації.
Нагадаємо, 14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.
Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.
А президент США Дональд Трамп заявив, що готовий прибути у Стамбул у п'ятницю для переговорів про російсько-українську війну.