ЗМІ: Зеленський прямує до Туреччини з Єрмаком та його заступниками

Президент Володимир Зеленський прямує до Туреччини з очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком та його заступниками.

Про це Суспільному повідомив співрозмовник, обізнаний з ходом перебування президента у Туреччині, передає "Європейська правда".

15 травня Зеленський відправився до Туреччини із Єрмаком та його заступниками – Ігорем Жовквою та Ігорем Брусилом.

Наразі невідомо, чи братимуть саме вони участь у перемовинах із російською делегацією у Стамбулі.

Цього дня в Анкарі у Зеленського запланована зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Відомо, що у Туреччині вже перебуває глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга, який доєднається у разі переговорів із Росією, адже входить до складу української делегації.

Нагадаємо, 14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.

Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.

А президент США Дональд Трамп заявив, що готовий прибути у Стамбул у п'ятницю для переговорів про російсько-українську війну.