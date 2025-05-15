СМИ: Зеленский направляется в Турцию с Ермаком и его заместителями

Президент Владимир Зеленский направляется в Турцию с главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителями.

Об этом "Суспільному" сообщил собеседник, знакомый с ходом пребывания президента в Турции, передает "Европейская правда".

15 мая Зеленский отправился в Турцию с Ермаком и его заместителями – Игорем Жовквой и Игорем Брусило.

Пока неизвестно, будут ли именно они участвовать в переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

В этот день в Анкаре у Зеленского запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Известно, что в Турции уже находится глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига, который присоединится в случае переговоров с Россией, ведь входит в состав украинской делегации.

Напомним, 14 мая правитель РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, куда сам не вошел.

Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.

А президент США Дональд Трамп заявил, что готов прибыть в Стамбул 15 мая для переговоров о российско-украинской войне.