Венс і Рубіо поїдуть на першу месу Папи Лева XIV, куди хоче і Зеленський
Новини — Четвер, 15 травня 2025, 16:41 —
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає першу месу нового Папи Римського Лева XIV, яка відбудеться 18 травня.
Про це повідомили у пресслужбі Білого дому, пише "Європейська правда".
Венс, як уточнили в його офісі, очолить американську делегацію, яка прибуде у Ватикан і візьме участь у першій месі Папи Римського Лева XIV у неділю, 18 травня.
"До віцепрезидента Венса та другої леді Уші Венс приєднаються державний секретар Марко Рубіо та пані Жанет Рубіо", – додали в Білому домі.
Венс, як відомо, є першим віцепрезидентом США, який навернувся в католицтво.
Раніше про можливість відвідування першої меси нового Папи говорив і президент України Володимир Зеленський.
Він також припустив, що може провести першу особисту зустріч з Папою.
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