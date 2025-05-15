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Венс і Рубіо поїдуть на першу месу Папи Лева XIV, куди хоче і Зеленський

Новини — Четвер, 15 травня 2025, 16:41 — Олег Павлюк

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає першу месу нового Папи Римського Лева XIV, яка відбудеться 18 травня.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому, пише "Європейська правда".

Венс, як уточнили в його офісі, очолить американську делегацію, яка прибуде у Ватикан і візьме участь у першій месі Папи Римського Лева XIV у неділю, 18 травня.

"До віцепрезидента Венса та другої леді Уші Венс приєднаються державний секретар Марко Рубіо та пані Жанет Рубіо", – додали в Білому домі.

Венс, як відомо, є першим віцепрезидентом США, який навернувся в католицтво.

Раніше про можливість відвідування першої меси нового Папи говорив і президент України Володимир Зеленський.

Він також припустив, що може провести першу особисту зустріч з Папою.

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Ватикан США
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