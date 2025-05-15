Вэнс и Рубио поедут на первую мессу Папы Льва XIV, куда хочет и Зеленский

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит первую мессу нового Папы Римского Льва XIV, которая состоится 18 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, пишет "Европейская правда".

Вэнс, как уточнили в его офисе, возглавит американскую делегацию, которая прибудет в Ватикан и примет участие в первой мессе Папы Римского Льва XIV в воскресенье, 18 мая.

"К вице-президенту Вэнсу и второй леди Уше Вэнс присоединятся государственный секретарь Марко Рубио и госпожа Жанет Рубио", – добавили в Белом доме.

Вэнс, как известно, является первым вице-президентом США, который обратился в католичество.

Ранее о возможности посещения первой мессы нового Папы говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

Он также предположил, что может провести первую личную встречу с Папой.