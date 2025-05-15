Зеленський: РФ своєю делегацією у Стамбулі показує неповагу до Трампа

Президент Володимир Зеленський укотре розкритикував низький рівень представництва Росії на прийдешніх переговорах у Стамбулі 15 травня, назвавши це неповагою до Туреччини і США.

Про це він заявив на пресконференції в Анкарі за підсумками переговорів з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, пише "Європейська правда".

Зеленський наголосив на небажанні господаря Кремля Владіміра Путіна особисто брати участь у переговорах з Україною, які він сам і запропонував.

"Тут (в Анкарі. – Ред.) його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу й шукати людину. Відчуваю неповагу Росії, на мій погляд. Ні часу зустрічі, ні адженди зустрічі, ні високого рівня делегації", – сказав він.

Український президент вважає, що дії Росії є неповагою не лише до України, а й "до Ердогана, до Трампа".

"Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо... Сторони війни хто? Росія і Україна. Держсекретар Рубіо є. Міністр закордонних справ Туреччини є", – перелічив Зеленський.

Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.