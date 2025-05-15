Зеленский: РФ своей делегацией в Стамбуле показывает неуважение к Трампу

Президент Владимир Зеленский в очередной раз раскритиковал низкий уровень представительства России на предстоящих переговорах в Стамбуле 15 мая, назвав его неуважением к Турции и США.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул нежелание хозяина Кремля Владимира Путина лично участвовать в переговорах с Украиной, которые он сам и предложил.

"Здесь (в Анкаре. – Ред.) его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека. Чувствую неуважение России, на мой взгляд. Ни времени встречи, ни повестки дня встречи, ни высокого уровня делегации", – сказал он.

Украинский президент считает, что действия России являются неуважением не только к Украине, но и "к Эрдогану, к Трампу".

"Трамп отправляет большую группу людей, госсекретарь Рубио... Стороны войны кто? Россия и Украина. Госсекретарь Рубио есть. Министр иностранных дел Турции есть", – перечислил Зеленский.

Президент Украины отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.