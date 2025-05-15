СМИ: переговоры Украины и РФ с участием США и Турции состоятся 16 мая

Украинская и российская делегации проведут переговоры в Стамбуле в пятницу, 16 мая, с участием представителей США и Турции.

Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Турции, пишет "Европейская правда".

По данным Anadolu, во встрече представителей Украины и России примет участие глава турецкого МИД Хакан Фидан. Американскую же делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио.

Официально стороны не подтверждали переговоров в таком формате на пятницу.

На переговоры в Турцию, инициированные правителем Кремля Владимиром Путиным, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Учитывая это, государственный секретарь США Марко Рубио не видит шансов на прорыв в переговорах между делегациями Украины и России в Стамбуле.

Между тем Владимир Зеленский 15 мая утвердил состав украинской делегации для переговоров в Стамбуле во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.