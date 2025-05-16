Немецкий депутат дважды покидал заседание Бундестага из-за берета

Депутат Бундестага Марсель Бауэр от Левой партии в четверг был вынужден дважды покинуть сессионный зал из-за того, что пришел в берете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации издания Spiegel.

Сначала спикер Бундестага Юлия Клёкнер попросила его или снять головной убор, или выйти.

"Я прошу вас об этом, потому что это не является приемлемым в этой палате. А если вы не можете этого сделать, прошу вас покинуть зал", – сказала спикер, представитель правящей партии ХДС.

RESPEKT Frau Klöckner!

Linken-Abgeordneter Marcel Bauer wurde aus dem Bundestag geworfen – Grund: seine Baskenmütze. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) forderte ihn auf, das gute Stück abzunehmen. Bauer weigerte sich – und musste daraufhin den Saal verlassen. Hut ab...… pic.twitter.com/p3cXPMT4NT – Aufsässige NEWS (@AufsassigeNEWS) May 15, 2025

Бауэр вышел, но впоследствии вернулся – снова в берете. Поэтому уже вице-президент парламента Андреа Линдгольц попросила 33-летнего депутата снять головной убор.

Когда он не послушал, она под аплодисменты депутатов от ХДС/ХСС и "АдГ" прогнала его с текущего пленарного заседания.

В документе о правилах доступа и поведения в Бундестаге сказано, что "одежда и поведение должны соответствовать достоинству палаты". Точных правил относительно того, что именно подпадает под эти требования, нет, поэтому головные уборы официально не запрещены.

Напомним, в марте российского посла в Болгарии выгнали с выставки в Софии под крики "Убийца!".

А из парламента Словакии выгнали оппозиционного депутата из-за футболки с "лозунгом".