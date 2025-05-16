Сибига рассказал о "хорошей встрече" с США и Турцией в Стамбуле

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об итогах встречи с представителями США и Турции, которая прошла в пятницу в Стамбуле.

Об этом министр написал в соцсети Х, сообщает "Европейская встреча".

Сибига отметил, что встреча с участием главы ОПУ Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова, государственного секретаря США Марко Рубио и спецпредставителя Кита Келлога, министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и главы Национальной разведывательной организации Турции Ибрагима Калина была "хорошей".

Он сообщил, что на встрече скоординировали позиции "в этот важный дипломатический день критической недели для мирных усилий".

"Мы единодушны в необходимости быстрого продвижения мирного процесса. Мы проинформировали наших коллег, что президент Зеленский направил украинскую делегацию в Стамбул с целью реального продвижения мира, с соответствующими полномочиями и намерениями", – написал Сибига.

Россия, подчеркнул министр, стоит перед моментом, когда она должна доказать, что она настроена серьезно.

"Нам нужны конкретные решения. Прежде всего, о безусловном, полном и длительном прекращении огня на срок не менее 30 дней. Украина готова работать ради мира. Россия должна показать, что она также готова", – заявил Сибига.

Как сообщалось, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

По данным СМИ, россияне в Стамбуле требовали, чтобы США не были на переговорах с Украиной.