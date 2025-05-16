МИД: Украина ожидает скорейшей встречи Зеленского с Путиным

Киев поддерживает скорейшее проведение встречи на уровне лидеров Украины и России, поскольку считает, что только на этом уровне удастся принять действенные решения для завершения войны.

Об этом журналистам в Турции в пятницу заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, сообщает "Европейская правда".

Кислица отметил, что для закрепления "предварительного успеха" переговоров в Стамбуле нужно продолжить давление на Россию.

"Есть много вопросов, которые можно решить только в случае встречи лидеров, ведь учитывая сложность этих вопросов и природу России, где практически каждый вопрос, стоящий на кону, может решить только Путин, мы надеемся, что саммит состоится как можно скорее", – добавил он.

Напомним, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.