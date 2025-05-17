СМИ: РФ требовала признания Крыма на международном уровне на переговорах в Стамбуле

Во время переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 16 мая российская сторона выдвинула жесткие территориальные требования.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова информированных собеседников, передает "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что во время переговоров украинской и российской делегаций по войне Россия выдвинула жесткие требования. Среди них собеседники назвали:

Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового поражения;

отказаться от требований репараций от России;

признать потерю Крыма и еще четырех регионов, которые в настоящее время частично оккупированы российскими войсками (в тексте не указывается, о каких именно территориях идет речь).

По словам собеседников агентства, российская делегация заявила, что глава Кремля Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет войска из этих регионов и сдаст их.

Также отмечается, что в частных беседах европейские чиновники выражают разочарование и удивление постоянными изменениями позиции американского президента Дональда Трампа.

Один из собеседников выразил надежду, что события этой недели дадут Трампу понять, что россияне не настроены серьезно на мирные переговоры, и США должны ответить жестко.

Чиновники также отмечают, что позиция США в отношении России в последнее время стала более жесткой, а чиновники администрации Трампа рассматривают Путина как главное препятствие на пути к мирному соглашению.

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд неприемлемых условий.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.