В Польше считают, что переговоры в Турции – испытание намерений РФ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не слишком надеется на прорыв в российско-украинской войне после того, как 16 мая в Турции прошли переговоры между делегациями стран, но в то же время считает, что это испытание намерений РФ.

Об этом он сказал в интервью Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Сикорского попросили прокомментировать переговоры между украинской и российской делегациями в Турции, на что он ответил, что не слишком надеется, что они "приведут к прорыву".

"Но никогда не знаешь наверняка. Это испытание намерений России. Если Россия не согласится на прекращение огня или выдвинет неприемлемые требования, это только подтвердит наше мнение, что Путин не готов к миру", – сказал глава МИД Польши.

Также, по мнению Сикорского, Турция, которая приняла первые с 2022 года российско-украинские переговоры, ведет "очень хитрую игру". Она поставляет Киеву военную помощь, но в то же время принимает "миллионы российских туристов".

Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями Украины и РФ. СМИ писали, что во время них россияне требовали, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной, а также выдвинули ряд неприемлемых условий.

По итогам переговоров глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе них обсуждались прекращение огня и гуманитарные вопросы, а также возможная встреча на уровне лидеров.