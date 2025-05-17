В МЗС РФ заявили, що Лавров поговорив з Рубіо про перемовини у Стамбулі

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили про телефонну розмову очільника відомства Сергєя Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, у якій йшлося про перші за три роки перемовини російської та української делегацій у Стамбулі 16 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", комюніке з цього приводу опублікували вдень 17 травня.

В МЗС РФ заявили, що розмова Рубіо і Лаврова відбулася з ініціативи американської сторони 17 травня і вони "обмінялися думками" стосовно перемовин української і російської делегацій у Стамбулі 16 травня.

Рубіо нібито привітав домовленість про майбутній обмін військовополоненими і про те, що обидві сторони мають підготувати своє бачення умов для перемир’я, та сказав, що США готові і далі сприяти пошуку рішення.

Лавров "відзначив позитивну роль США" у тому, що Україна пішла на російську пропозицію про "поновлення стамбульських перемовин" і сказав, що Москва готова "продовжити спільну роботу з американськими колегами у цьому контексті".

У російському комюніке додали, що перемовини не були єдиною темою розмови, проте інших деталей не наводять.

Комюніке Державного департаменту США щодо розмови ще не опублікували.

Нагадаємо, після перших за три роки перемовин російської та української делегацій у Стамбулі 16 травня, де росіяни висували неприйнятні вимоги, Зеленський і європейські лідери спільно поговорили з Трампом.

Макрон розповів, що під час неї вони намагались донести, що РФ не реагує на вимоги США.

Також Емманюель Макрон повідомив, що Трамп може найближчими днями сконтактувати з Кремлем, щоб визначити подальші кроки для наближення завершення війни РФ проти України.

Дональд Трамп після перемовин у Стамбулі висловив впевненість, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.