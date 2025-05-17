В МИД РФ заявили, что Лавров поговорил с Рубио о переговорах в Стамбуле

В Министерстве иностранных дел РФ заявили о телефонном разговоре главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в котором речь шла о первых за три года переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая.

Как сообщает "Европейская правда", коммюнике по этому поводу было опубликовано днем 17 мая.

В МИД РФ заявили, что разговор Рубио и Лаврова состоялся по инициативе американской стороны 17 мая и они обменялись мнениями относительно переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле 16 мая.

Рубио якобы приветствовал договоренность о предстоящем обмене военнопленными и о том, что обе стороны должны подготовить свое видение условий для перемирия, и сказал, что США готовы и дальше содействовать поиску решения.

Лавров "отметил позитивную роль США" в том, что Украина пошла на российское предложение о "возобновлении стамбульских переговоров" и сказал, что Москва готова "продолжить совместную работу с американскими коллегами в этом контексте".

В российском коммюнике добавили, что переговоры не были единственной темой разговора, однако других деталей не приводят.

Коммюнике Государственного департамента США по итогам разговора еще не опубликовано.

Напомним, после первых за три года переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле 16 мая, где россияне выдвинули неприемлемые требования, Зеленский и европейские лидеры совместно поговорили с Трампом.

Макрон рассказал, что во время нее они пытались донести, что РФ не реагирует на требования США.

Также Эмманюэль Макрон сообщил, что Трамп может в ближайшие дни связаться с Кремлем, чтобы определить дальнейшие шаги для приближения завершения войны РФ против Украины.

Дональд Трамп после переговоров в Стамбуле выразил уверенность, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.