У Держдепі США розповіли деталі розмови Рубіо з Лавровим

Державний департамент США розповів про зміст телефонної розмови держсекретаря Марко Рубіо з очільником МЗС РФ Сергеєм Лавровим, про яку першою повідомила російська сторона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Держдепі зазначили, що розмова відбулася у суботу 17 травня.

"Держсекретар Рубіо привітав домовленість про обмін полоненими, досягнену під час перемовин України й РФ 16 травня у Стамбулі, та передав рішучий сигнал від президента Трампа: США налаштовані досягти тривалого кінця у російсько українській війні", – йдеться у комюніке американської сторони.

"Комплексний мирний план, запропонований США, окреслює найкращий шлях до цього", – додають у заяві.

Також Рубіо повторив заклик Дональда Трампа до негайного припинення вогню.

Російська сторона першою повідомила про телефонну розмову Лаврова з Рубіо та зазначила, що вона відбулася з ініціативи Вашингтона і стосувалася в основному перемовин української і російської делегацій у Стамбулі.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що планує телефонувати Владіміру Путіну 19 травня, після чого поговорить з президентом України Володимиром Зеленським, а далі – із Зеленським та "різними членами НАТО".

Перед тим він, вже після перемовин у Стамбулі. висловив впевненість, що Путін "втомився від війни", та сказав, що мирна угода можлива лише за його участі.