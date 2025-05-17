В Госдепе США рассказали подробности разговора Рубио с Лавровым
Государственный департамент США рассказал о содержании телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, о котором первой сообщила российская сторона.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В Госдепе отметили, что разговор состоялся в субботу, 17 мая.
"Госсекретарь Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными, достигнутую в ходе переговоров Украины и РФ 16 мая в Стамбуле, и передал решительный сигнал от президента Трампа: США настроены достичь долгосрочного конца в российско-украинской войне", – говорится в коммюнике американской стороны.
"Комплексный мирный план, предложенный США, очерчивает лучший путь к этому", – добавляют в заявлении.
Также Рубио повторил призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.
Российская сторона первой сообщила о телефонном разговоре Лаврова с Рубио и отметила, что он состоялся по инициативе Вашингтона и касался в основном переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.
Также в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что планирует позвонить Владимиру Путину 19 мая, после чего поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а далее – с Зеленским и "разными членами НАТО".
Перед этим он, уже после переговоров в Стамбуле, выразил уверенность, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.