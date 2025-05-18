Рубио назвал "щедрым" предложение Ватикана стать переговорной площадкой для Украины и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио одобрительно отозвался о предложении Ватикана стать площадкой для потенциальных мирных переговоров между Украиной и РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рубио заявил в интервью телеканалу CBS News.

По словам госсекретаря, предложение Ватикана принять у себя такие переговоры было "очень щедрым".

"Очевидно, что Ватикан сделал очень щедрое предложение принять у себя любые встречи, кстати, не только встречу Зеленского и Путина, но и, в частности на техническом уровне...Это очень щедрое предложение, которое может быть принято. Я имею в виду, что это будет место, где все стороны будут чувствовать себя комфортно", – сказал он.

Как отметил госсекретарь, Ватикан "может стать одним из вариантов" для проведения переговоров.

Напомним, новый Папа Римский Лев XIV предлагает Ватикан как переговорную площадку между Украиной и Россией после того, как стало очевидно, что переговоры в Стамбуле не приведут к желаемому результату.

Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с правителем РФ Владимиром Путиным в понедельник 19 мая, после чего позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Глава Белого дома также убежден, что Путин "устал от войны", и сказал, что мирное соглашение возможно только при его участии.