Глава МЗС Литви: держави Балтійського моря розроблять правила, як діяти з "тіньовим флотом"

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розповів, що в рамках Ради держав Балтійського моря (РДБМ) буде розроблено правила поводження з судами так званого "тіньового флоту" РФ.

Заяву литовського міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Коментар міністра пролунав на тлі інциденту в Естонії, коли в її економічних водах було помічено судно "тіньового флоту". Екіпаж судна відмовився виконувати вказівки естонської влади.

"Ми координуватимемо і розроблятимемо загальні правила в рамках РДБМ про те, як діяти у випадках, коли судна не підкоряються інструкціям або судна класифікуються як "тіньовий флот" і взагалі не мають прапора, як це було цього разу. Вони не повинні підпадати під дію міжнародних правових норм, що захищають їхню юрисдикцію", – заявив Будріс.

За його словами, рада також обговорила можливість обмеження руху тіньових суден через протоки.

"Міжнародне морське право в цій ситуації не зовсім зрозуміле, але очевидно, що, коли є судна без прапора, простір для дій прибережних держав ширший", – сказав очільник МЗС Литви.

Він додав, що розширення санкційного списку щодо тіньових суден також обмежить можливості Росії використовувати свій флот.

"Ще один захід – синхронізація всіх наявних списків суден, які перебувають у різних санкційних списках, у різних юрисдикціях. Це Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство і Європейський Союз. Нам потрібно розширити цей список. Після 17-го пакета там зараз 350 суден, нам потрібно його повністю заповнити, щоб ще більше знизити можливості Росії використовувати флот і становити для нас загрозу", – зауважив Будріс.

Як відомо, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що інцидент вказує на те, що Росія готова захищати свій "тіньовий флот".