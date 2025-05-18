Глава МИД Литвы: страны Балтийского моря разработают правила, как действовать с "теневым флотом"

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис рассказал, что в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ) будут разработаны правила обращения с судами так называемого "теневого флота" РФ.

Заявление литовского министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Комментарий министра прозвучал на фоне инцидента в Эстонии, когда в ее экономических водах было замечено судно "теневого флота". Экипаж судна отказался выполнять указания эстонских властей.

"Мы будем координировать и разрабатывать общие правила в рамках СГБМ о том, как действовать в случаях, когда суда не подчиняются инструкциям или суда классифицируются как "теневой флот" и вообще не имеют флага, как это было в этот раз. Они не должны подпадать под действие международных правовых норм, защищающих их юрисдикцию", – заявил Будрис.

По его словам, совет также обсудил возможность ограничения движения теневых судов через проливы.

"Международное морское право в этой ситуации не совсем понятно, но очевидно, что, когда есть суда без флага, пространство для действий прибрежных государств шире", – сказал глава МИД Литвы.

Он добавил, что расширение санкционного списка в отношении теневых судов также ограничит возможности России использовать свой флот.

"Еще одна мера – синхронизация всех имеющихся списков судов, находящихся в различных санкционных списках, в разных юрисдикциях. Это Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство и Европейский Союз. Нам нужно расширить этот список. После 17-го пакета там сейчас 350 судов, нам нужно его полностью заполнить, чтобы еще больше снизить возможности России использовать флот и представлять для нас угрозу", – отметил Будрис.

Как известно, несколько дней назад ВМС Эстонии пытались остановить танкер Jaguar, который проходил через международные воды Финского залива в направлении порта Приморск. Считается, что судно принадлежит к "теневому флоту" РФ.

По имеющимся данным, экипаж танкера отказался выполнить указания эстонских пограничников, однако судно покинуло экономические воды Эстонии.

Также в ответ на действия эстонских военных Россия направила истребитель, который, по сообщению эстонской армии, нарушил воздушное пространство страны.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что инцидент указывает на то, что Россия готова защищать свой "теневой флот".