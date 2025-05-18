Рубио поговорил с Нетаньяху на фоне усиленного наступления Израиля на Газу

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне того, как армия страны проводит усиленное наступление на Газу.

Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, сообщает "Европейская правда".

В ходе разговора Рубио с Нетаньяху речь шла, в частности о ситуации в Газе.

Они также обсудили "совместные усилия с целью обеспечения освобождения всех заложников, остающихся в плену".

Израильская армия сообщила 17 мая, что начала массированные удары и мобилизовывать войска "для достижения оперативного контроля в районах сектора Газа".

Это происходит "в рамках подготовки к расширению операций и выполнения целей войны, включая освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС", добавили израильские военные.

Стоит отметить, что президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании Палестинского государства.

После волны возмущения французский президент решил подчеркнуть, что речь идет о "Палестинском государстве без ХАМАС" с одновременным обеспечением безопасности Израиля.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Макроном предостерег его от признания Палестинского государства.