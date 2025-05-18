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На Канарських островах протестують проти засилля туристів

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Новини — Неділя, 18 травня 2025, 19:11 — Олег Павлюк

Тисячі людей вийшли на протест проти масового туризму на Канарських островах Іспанії у неділю, 18 травня, закликаючи владу захистити місцевих жителів від зростання цін на житло, заторів на дорогах і перевантаження служб.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під гаслом "Канарські острови мають межу" демонстранти вийшли на вулиці головних островів архіпелагу і в декількох містах материкової Іспанії. Деякі скандували гасла про вплив туризму на водопостачання.

 
Фото: Reuters

За офіційними даними, щомісяця Канарські острови відвідують понад 1 мільйон іноземних туристів, тоді як місцеве населення становить лише 2,2 мільйона людей.

Іспанія, яка в 2024 році прийняла рекордну кількість туристів, очікує ще більше відвідувачів цього року.

В Іспанії раніше відбулося кілька протестів проти надмірного туризму в інших популярних курортних місцях – зокрема на Майорці, в Барселоні та Малазі.

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Іспанія Туризм
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