Франція відкинула закиди засновника Telegram про втручання у вибори в Румунії

Міністерство закордонних справ Франції спростувало втручання у президентські вибори в Румунії, на що натякнув засновник месенджера Telegram Павел Дуров.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Telegram у неділю Дуров заявив, що "уряд однієї із західноєвропейських країн" звернувся до месенджера з проханням нібито "заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів".

Хоча Дуров прямо не назвав, про яку країну йдеться, він додав у повідомлення емодзі багета, натякаючи на Францію, а також змінив назву Telegram-каналу, який раніше називався на французький манір Pavel Du Rove.

Реагуючи на пост Дурова, Міністерство закордонних справ Франції на Х засудило "абсолютно безпідставні звинувачення".

"Недавні звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром перед реальними загрозами втручання, спрямованими проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів до відповідальності та захисту демократії", – зазначило відомство.

Своєю чергою речник румунського МЗС заявив про ознаки втручання Росії у вибори президента і "вірусну кампанію поширення фейкових новин на Telegram та інших платформах".

Як відомо, в Румунії проходить голосування у другому турі виборів президента, в який вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і одіозний лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

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