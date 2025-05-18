Франція відкинула закиди засновника Telegram про втручання у вибори в Румунії
Міністерство закордонних справ Франції спростувало втручання у президентські вибори в Румунії, на що натякнув засновник месенджера Telegram Павел Дуров.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У своєму Telegram у неділю Дуров заявив, що "уряд однієї із західноєвропейських країн" звернувся до месенджера з проханням нібито "заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів".
Хоча Дуров прямо не назвав, про яку країну йдеться, він додав у повідомлення емодзі багета, натякаючи на Францію, а також змінив назву Telegram-каналу, який раніше називався на французький манір Pavel Du Rove.
Реагуючи на пост Дурова, Міністерство закордонних справ Франції на Х засудило "абсолютно безпідставні звинувачення".
"Недавні звинувачення проти Франції є лише відволікаючим маневром перед реальними загрозами втручання, спрямованими проти Румунії. Франція закликає всіх румунських політичних діячів до відповідальності та захисту демократії", – зазначило відомство.
Своєю чергою речник румунського МЗС заявив про ознаки втручання Росії у вибори президента і "вірусну кампанію поширення фейкових новин на Telegram та інших платформах".
Як відомо, в Румунії проходить голосування у другому турі виборів президента, в який вийшли прозахідний мер Бухареста Нікушор Дан і одіозний лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.
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