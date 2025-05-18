Франция отвергла обвинения основателя Telegram во вмешательстве в выборы в Румынии

Министерство иностранных дел Франции опровергло вмешательство в президентские выборы в Румынии, на что намекнул основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Telegram в воскресенье Дуров заявил, что "правительство одной из западноевропейских стран" обратилось к мессенджеру с просьбой якобы "заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов".

Хотя Дуров прямо не назвал, о какой стране идет речь, он добавил в сообщение эмодзи багета, намекая на Францию, а также изменил название Telegram-канала, который ранее назывался по-французски Pavel Du Rove.

Реагируя на пост Дурова, Министерство иностранных дел Франции на Х осудило "абсолютно безосновательные обвинения".

"Недавние обвинения против Франции являются лишь отвлекающим маневром перед реальными угрозами вмешательства, направленными против Румынии. Франция призывает всех румынских политических деятелей к ответственности и защите демократии", – отметило ведомство.

В свою очередь, спикер румынского МИД заявил о признаках вмешательства России в выборы президента и "вирусной кампании распространения фейковых новостей в Telegram и других платформах".

Как известно, в Румынии проходит голосование во втором туре президентских выборов, в который вышли прозападный мэр Бухареста Никушор Дан и одиозный лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион.

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