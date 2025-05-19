FT: Мерц намагався владнати суперечку Макрона з Мелоні через Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц спробував владнати гостру дипломатичну суперечку між Римом і Парижем через те, що італійську прем’єрку Джорджу Мелоні не долучили до групи європейських лідерів, які координують дії з Білим домом щодо України.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Напруженість виникла минулої п’ятниці, коли президент Франції Емманюель Макрон звинуватив Мелоні в поширенні "неправдивої інформації" про те, що її не включили до зустрічі групи європейських лідерів з президентом України Володимиром Зеленським, які телефонували очільнику Білого дому Дональду Трампу.

16 травня Мелоні перебувала в Албанії, де проходив саміт Європейської політичної спільноти, однак не приєдналася до Макрона, Мерца, очільника британського уряду Кіра Стармера та польського прем’єра Дональда Туска, які зібрались на закриту зустріч, щоб обговорити результати мирних переговорів між Росією та Україною, що відбулися того дня в Стамбулі.

Європейські лідери, які потім ініціювали дзвінок Трампу, пізніше опублікували заяву, в якій засудили вимоги господаря Кремля Владіміра Путіна як "неприйнятні".

Мелоні заявила італійським журналістам, що її не включили до групи через відмову надіслати війська до України.

Однак Макрон заявив, що питання про розгортання військ не обговорювалося ні в Тирані, ні в Києві, куди він їздив разом зі Стармером, Мерцом і Туском, але без італійської прем’єрки.

Мерц зустрівся з Мелоні напередодні недільної інавгураційної меси Папи Лева XIV і спробував заспокоїти напруженість, заявивши, що Італія "повинна відігравати роль" у всіх європейських мирних ініціативах в Україні.

"Ми не можемо дозволити собі розколу", – сказав він, додавши, що в ЄС немає членів "першого чи другого ешелону", і що всі країни прагнуть "якнайшвидше закінчити цю війну".

Відсутність Мелоні в європейській четвірці, яка порушувала питання України перед Трампом, і відкритий осуд з боку Макрона викликали бурхливу реакцію в Італії, де критики звинуватили прем'єрку в тому, що вона усунула свою країну від ухвалення важливих рішень.

Її звинувачують у брехні про справжні причини її відсутності, а деякі з її союзників припускають, що вона дозволила особистій антипатії до Макрона затьмарити свій розум.

Взаємна неприязнь французького та італійського лідерів неодноразово спалахувала з моменту приходу Мелоні до влади наприкінці 2022 року, зокрема коли Макрон вирішив не запрошувати її на приватну вечерю із Зеленським на початку 2023 року.

Окрім давньої ворожнечі з Макроном, Мелоні мала напружені стосунки з попередником Мерца, Олафом Шольцом, який разом із партнерами по коаліції із партії "Зелених" публічно критикував її міграційну політику.

Однак Мерц намагався продемонструвати теплі стосунки з Мелоні, називаючи її "Джорджею" і використовуючи неформальну форму звернення "ти".

"Разом ми хочемо сильної, безпечної та конкурентоспроможної Європи. Тому я дуже вдячний, Джорджа, що нам вдалося налагодити тісний контакт між собою вже в перші дні", – казав він.