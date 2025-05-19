FT: Мерц пытался уладить спор Макрона с Мелони из-за Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц попытался уладить острый дипломатический спор между Римом и Парижем из-за того, что итальянского премьера Джорджу Мелони не включили в группу европейских лидеров, которые координируют действия с Белым домом по Украине.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Напряженность возникла в прошлую пятницу, когда президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" о том, что ее не включили во встречу группы европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые звонили главе Белого дома Дональду Трампу.

16 мая Мелони находилась в Албании, где проходил саммит Европейского политического сообщества, однако не присоединилась к Макрону, Мерцу, главе британского правительства Киру Стармеру и польскому премьеру Дональду Туску, которые собрались на закрытую встречу, чтобы обсудить результаты мирных переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в тот день в Стамбуле.

Европейские лидеры, которые затем инициировали звонок Трампу, позже опубликовали заявление, в котором осудили требования хозяина Кремля Владимира Путина как "неприемлемые".

Мелони заявила итальянским журналистам, что ее не включили в группу из-за отказа от отправки войск в Украину.

Однако Макрон заявил, что вопрос о развертывании войск не обсуждался ни в Тиране, ни в Киеве, куда он ездил вместе со Стармером, Мерцем и Туском, но без итальянского премьера.

Мерц встретился с Мелони накануне воскресной инаугурационной мессы Папы Льва XIV и попытался успокоить напряженность, заявив, что Италия "должна играть роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.

"Мы не можем позволить себе раскола", – сказал он, добавив, что в ЕС нет членов „первого или второго эшелона" и что все страны стремятся „как можно быстрее закончить эту войну".

Отсутствие Мелони в европейской четверке, которая поднимала вопрос Украины перед Трампом, и открытое осуждение со стороны Макрона вызвали бурную реакцию в Италии, где критики обвинили Мелони в том, что она отстранила свою страну от принятия важных решений.

Ее обвиняют во лжи об истинных причинах ее исключения, а некоторые из ее союзников предполагают, что она позволила личной антипатии к Макрону затмить свое благоразумие.

Взаимная неприязнь французского и итальянского лидеров неоднократно вспыхивала с момента прихода Мелони к власти в конце 2022 года, в частности когда Макрон решил не приглашать ее на частный ужин с Зеленским в начале 2023 года.

Кроме давней вражды с Макроном, Мелони имела напряженные отношения с предшественником Мерца, Олафом Шольцом, который вместе с партнерами по коалиции из партии "Зеленые" публично критиковал ее миграционную политику.

Однако Мерц пытался продемонстрировать теплые отношения с Мелони, называя ее "Джорджей" и используя неформальную форму обращения "ты".

"Вместе мы хотим сильной, безопасной и конкурентоспособной Европы. Поэтому я очень благодарен, Джорджа, что нам удалось наладить тесный контакт между собой уже в первые дни", – говорил он.