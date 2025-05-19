В Німеччині чоловік поранив ножем п’ятьох осіб: один постраждалий в критичному стані

Німецька поліція розшукує чоловіка, підозрюваного в нападі з ножем у місті Білефельд, внаслідок якого щонайменше п'ятеро осіб були поранені.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як зазначили в поліції, четверо постраждалих дістали серйозні поранення і були госпіталізовані; один із них перебуває в критичному стані.

За даними правоохоронців, ймовірно, нападник також отримав поранення обличчя під час інциденту.

Свідки розповіли, що підозрюваний, якому близько 35 років, у нічний час почав хаотично нападати на людей, які розважалися біля бару, а потім зник із місця події.

Постраждалі – чоловіки віком від 22 до 27 років, відомі як "проблемні фанати", пов'язані з місцевою футбольною спільнотою.

Повідомляється, що вони намагалися відбитися від нападника, перш ніж той зник.

Під час обшуку місця злочину поліція вилучила кілька ножів і сумку, яка, ймовірно, належить підозрюваному. У сумці були документи, що посвідчують особу, та пляшка з невідомою рідиною, що мала запах бензину.

Поліція просить свідків звернутися до правоохоронних органів і закликає громадськість бути пильною, оскільки втікач може бути озброєний.

Нещодавно в Німеччині регіональний суд міста Зіген визнав 32-річну жінку винною у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень трьом молодим чоловікам ножем в автобусі в серпні 2024 року і засудив її до довічного ув’язнення.

Інцидент трапився влітку минулого року: жінка сиділа разом з іншими людьми в рейсовому автобусі і раптово вдарила ножем трьох молодих чоловіків у шию.