В Германии мужчина ранил ножом пятерых человек: один пострадавший в критическом состоянии

Немецкая полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в нападении с ножом в городе Билефельд, в результате которого по меньшей мере пять человек были ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как отметили в полиции, четверо пострадавших получили серьезные ранения и были госпитализированы; один из них находится в критическом состоянии.

По данным правоохранителей, вероятно, нападавший также получил ранение лица во время инцидента.

Свидетели рассказали, что подозреваемый, которому около 35 лет, в ночное время начал хаотично нападать на людей, которые развлекались возле бара, а затем скрылся с места происшествия.

Пострадавшие – мужчины в возрасте от 22 до 27 лет, известные как "проблемные фанаты", связанные с местным футбольным сообществом.

Сообщается, что они пытались отбиться от нападавшего, прежде чем тот исчез.

Во время обыска места преступления полиция изъяла несколько ножей и сумку, которая, вероятно, принадлежит подозреваемому. В сумке были документы, удостоверяющие личность, и бутылка с неизвестной жидкостью, имевшей запах бензина.

Полиция просит свидетелей обратиться в правоохранительные органы и призывает общественность быть бдительной, поскольку беглец может быть вооружен.

Недавно в Германии региональный суд города Зиген признал 32-летнюю женщину виновной в причинении тяжких телесных повреждений трем молодым мужчинам ножом в автобусе в августе 2024 года и приговорил ее к пожизненному заключению.

Инцидент случился летом прошлого года: женщина сидела вместе с другими людьми в рейсовом автобусе и внезапно ударила ножом трех молодых мужчин в шею.