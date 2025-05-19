Під час спроби перетнути Ла-Манш загинув мігрант

Неподалік узбережжя французького міста Булонь-сюр-Мер загинув один мігрант під час того, як човен намагався перетнути Ла-Манш.

Про це пише ICI, передає "Європейська правда".

У ніч проти неділі, 18 травня, біля узбережжя Булонь-сюр-Мер затонув перевантажений човен з мігрантами, що намагалися перетнути Ла-Манш у напрямку до Англії. Внаслідок аварії загинула одна людина, ще 61 особу вдалося врятувати.

За даними морської префектури, приблизно о 02:30 ночі перевантажений човен розколовся й затонув у відкритому морі. Для супроводу судна був викликаний буксир, однак трагедії уникнути не вдалося.

Коли на місце події прибули рятувальники, одну людину знайшли без свідомості – медики констатували її смерть. Мати з немовлям, які постраждали від переохолодження, були евакуйовані гелікоптером до лікарні.

Усього врятували 61 людину – операція проводилася за участю британських рятувальників та медиків.

Міграція через протоку Ла-Манш, що відокремлює острови Британії від континентальної Європи, в останні роки суттєво зросла та встановлює рекорди.

Мігранти, які таким чином прагнуть потрапити до Британії, часто гинуть, скориставшись послугами контрабандистів і намагаючись подолати протоку на малих човнах.