При попытке пересечь Ла-Манш погиб мигрант

Недалеко от побережья французского города Булонь-сюр-Мер погиб один мигрант во время попытки пересечь Ла-Манш на лодке.

Об этом пишет ICI, передает "Европейская правда".

В ночь на воскресенье, 18 мая, у побережья Булонь-сюр-Мер затонул перегруженный катер с мигрантами, которые пытались пересечь Ла-Манш в направлении Англии. В результате аварии погиб один человек, еще 61 человека удалось спасти.

По данным морской префектуры, примерно в 02:30 ночи перегруженная лодка раскололась и затонула в открытом море. Для сопровождения судна был вызван буксир, однако трагедии избежать не удалось.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, один человек был найден без сознания – медики констатировали его смерть. Мать с младенцем, пострадавшие от переохлаждения, были эвакуированы вертолетом в больницу.

Всего спасли 61 человека – операция проводилась с участием британских спасателей и медиков.

Миграция через пролив Ла-Манш, отделяющий острова Британии от континентальной Европы, в последние годы существенно возросла и устанавливает рекорды.

Мигранты, которые таким образом стремятся попасть в Великобританию, часто гибнут, воспользовавшись услугами контрабандистов и пытаясь преодолеть пролив на малых лодках.