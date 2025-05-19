Кошта: угода між ЄС і Британією щодо Гібралтару "не за горами"

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив у понеділок у Лондоні, що домовленість між Європейським Союзом і Великою Британією про статус Гібралтару є близькою – незважаючи на те, що це питання не було включено до порядку денного першого саміту після Brexit.

Про це Кошта сказав на пресконференції за підсумками саміту разом з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє "Європейська правда".

Спочатку Кошта допустив помилку і сказав, що угода "не дуже близька". Це викликало сміх і змусило британського прем'єра сповістити його про помилку. "Я відчуваю, що ми недалеко", – сказав Кошта.

Стармер відзначив, що є важливе уточнення: "Ми дуже близькі". Він не дав зрозуміти, чи поділяє європейську оцінку, що "угода близька", чи просто вказав голові Європейської ради на непорозуміння.

"Щодо Гібралтару, британський уряд і Комісія ведуть переговори", – зазначив Кошта, підкресливши, що комісар з торгівлі та переговорник ЄС з Великою Британією Марош Шефчович і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі "роблять дуже хорошу роботу".

Спільна заява Великої Британії та ЄС про те, що "перегорнуто сторінку" після Brexit і розпочато "новий розділ" у двосторонніх відносинах, містить зобов'язання повністю виконати угоди про вихід та угоду, що визначає подальші рамки, хоча не згадуються питання, які, як у випадку з Гібралтаром, є частиною цих угод, але залишаються невирішеними.

Переговори про статус Гібралтару тривають уже понад чотири роки. Проблемні моменти стосуються насамперед регулювання перетину кордону, оскільки Британія більше не є членом ЄС.

Хоча на початку минулого року сторони говорили про прогрес, Мадрид згодом зажадав, аби іспанська сторона взяла на себе контроль над аеропортом Гібралтару – крок, який у Лондоні вважають неприйнятним.

Конфлікт загострився 11 жовтня, коли іспанська поліція ненадовго відновила більш суворий прикордонний контроль, вимагаючи від гібралтарців штамп у паспорті для в'їзду до Іспанії (а не просто посвідчення особи).

Свобода пересування має важливе значення для Гібралтару, оскільки територія з населенням близько 34 тисяч людей залежить від близько 15 тисяч працівників, які щодня перетинають кордон з боку Іспанії.

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