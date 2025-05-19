Кошта: соглашение между ЕС и Британией по Гибралтару "не за горами"

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил в понедельник в Лондоне, что договоренность между Европейским Союзом и Великобританией о статусе Гибралтара близка – несмотря на то, что этот вопрос не был включен в повестку дня первого саммита после Brexit.

Об этом Кошта сказал на пресс-конференции по итогам саммита вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщает "Европейская правда".

Сначала Кошта допустил ошибку и сказал, что соглашение "не очень близко". Это вызвало смех и заставило британского премьера сообщить ему об ошибке. "Я чувствую, что мы недалеко", – сказал Кошта.

Стармер отметил, что есть важное уточнение: "Мы очень близки". Он не дал понять, разделяет ли он европейскую оценку, что "соглашение близко", или просто указал главе Европейского совета на недоразумение.

"По Гибралтару, британское правительство и Комиссия ведут переговоры", – отметил Кошта, подчеркнув, что комиссар по торговле и переговорщик ЕС с Великобританией Марош Шефчович и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми "делают очень хорошую работу".

Совместное заявление Великобритании и ЕС о том, что "перевернута страница" после Brexit и начат "новый раздел" в двусторонних отношениях, содержит обязательства полностью выполнить соглашения о выходе и соглашение, определяющее дальнейшие рамки, хотя не упоминаются вопросы, которые, как в случае с Гибралтаром, являются частью этих соглашений, но остаются нерешенными.

Переговоры о статусе Гибралтара продолжаются уже более четырех лет. Проблемные моменты касаются прежде всего регулирования пересечения границы, поскольку Британия больше не является членом ЕС.

Хотя в начале прошлого года стороны говорили о прогрессе, Мадрид впоследствии потребовал, чтобы испанская сторона взяла на себя контроль над аэропортом Гибралтара – шаг, который в Лондоне считают неприемлемым.

Конфликт обострился 11 октября, когда испанская полиция ненадолго возобновила более строгий пограничный контроль, требуя от гибралтарцев штамп в паспорте для въезда в Испанию (а не просто удостоверение личности).

Свобода передвижения имеет важное значение для Гибралтара, поскольку территория с населением около 34 тысяч человек зависит от около 15 тысяч работников, которые ежедневно пересекают границу со стороны Испании.

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