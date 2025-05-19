У Словаччині знизились рейтинги урядових партій

Сумарний рейтинг урядових партій Словаччини нині не дозволив би їм сформувати коаліцію.

Про це свідчать результати опитування Ipsos для Denník N, передає "Європейська правда".

Опозиційний рух "Прогресивна Словаччина" переміг би на виборах, якби вони відбулися у середині травня, набравши 21,9% голосів. Партія Smer прем’єр-міністра Роберта Фіцо посіла б друге місце з 19,6% голосів опитаних, а "Республіка" – третє з підтримкою 9,3% респондентів.

Підтримка коаліційної партії "Голос" впала нижче десяти відсотків, і зараз за неї проголосували б 8,4% словаків, що є найнижчим показником в історії. "Голос" була утворена в 2020 році в результаті відокремлення від Smer. На виборах 2023 року вона набрала майже 15% голосів. Петер Пеллегріні, який заснував "Голос", був обраний президентом у 2024 році, і під керівництвом його наступника, міністра внутрішніх справ Матуша Шутая Ештока, рейтинг партії продовжує падати.

За Словацьку національну партію, яка входить до коаліції, зараз готові проголосувати лише 3%.

Тобто разом три урядові партії не змогли б сформувати необхідну для врядування більшість.

Християнсько-демократичний рух (7,5%), Словацький рух (7,3%) і Партія свободи і солідарності (6,6%) також увійдуть до парламенту. Партії Альянс (4,8%) і Демократи (4,7%) не пройдуть до парламенту.

На останніх парламентських виборах у Словаччині в 2023 році перемогла партія Smer з результатом 22,94%, за нею йшла партія "Прогресивна Словаччина" з 17,96%. Далі йшли "Голос" (14,7%), коаліція OLANO, KÚ і Za lidi (8,89%), KDH (6,82%), SaS (6,32%) і SNS (5,62%).

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 15 травня провів засідання уряду під посиленою охороною в місті Гандлова, де рівно рік тому на нього було скоєно замах.