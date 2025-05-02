Французские железнодорожники запланировали забастовку на длинные майские выходные

Сотрудники французской железной дороги запланировали масштабную забастовку на следующей неделе, что может испортить планы сотням тысяч пассажиров.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В то время как миллионы французов планируют воспользоваться длинными майскими выходными с 8 мая, чтобы поехать куда-нибудь на отдых, многочисленные профсоюзы железнодорожников заявили о планах забастовки в период с 5 по 11 мая.

Сначала о планах забастовки заявили диспетчеры, затем присоединились еще два профсоюза. Оператор SNCF уже заявил, что окончательные графики будут публиковаться только за полные сутки до отправления рейса.

Министр транспорта Филипп Табаро призвал профсоюзы и железную дорогу "обеспечить ясность" для путешествующих, чтобы они могли заранее что-то планировать.

Ранее на этой неделе в аэропорту Брюсселя отменили все вылеты из-за забастовки. В бельгийской столице застряла, в том числе, делегация из 18 депутатов Сейма Литвы.