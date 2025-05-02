Посол в Австрии возмущен российским пропагандистским концертом в Вене
Посол Украины в Австрии Василий Химинец назвал позорным предоставление трибуны террористическому государству из-за российского концерта ко Дню Победы в Вене.
Об этом, как передает "Европейская правда", посол написал в X.
Химинец в своем сообщении интересуется тем, кто разрешил проведение такого мероприятия, которое он называет недостойным и позорным.
"Можно много говорить о демократии и ценностях, но в то же время, разрешая такие мероприятия, которые являются военной пропагандой, предоставляя трибуну террористическому государству, ослаблять демократию и международное право", – написал посол.
О концерте "Песни Победы" с удивлением, что это происходит в Вене, а не в Москве, сообщило оппозиционное белорусское СМИ NEXTA.
По его данным, украинские активисты вышли на протест во время концерта, но россияне пытались вырвать из их рук плакаты.
🤯 Moscow? No, this is Vienna! Russian singers performed in the center of Vienna in honor of Victory Day– NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2025
How could this happen? Ukrainian activists came out to protest, but Russians tried to snatch their posters from their hands. pic.twitter.com/LL54riaN5X
Напомним, министр культуры Словакии Мартина Шимковичова рассказала о восхищении встречей с пропутинской оперной певицей Анной Нетребко, которая накануне выступила в Братиславе.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Нетребко столкнулась с бойкотом своих концертов на Западе. Примерно через месяц Нетребко публично осудила войну и заявила, что встречалась с Путиным лишь несколько раз в жизни.