Посол в Австрии возмущен российским пропагандистским концертом в Вене

Посол Украины в Австрии Василий Химинец назвал позорным предоставление трибуны террористическому государству из-за российского концерта ко Дню Победы в Вене.

Об этом, как передает "Европейская правда", посол написал в X.

Химинец в своем сообщении интересуется тем, кто разрешил проведение такого мероприятия, которое он называет недостойным и позорным.

"Можно много говорить о демократии и ценностях, но в то же время, разрешая такие мероприятия, которые являются военной пропагандой, предоставляя трибуну террористическому государству, ослаблять демократию и международное право", – написал посол.

О концерте "Песни Победы" с удивлением, что это происходит в Вене, а не в Москве, сообщило оппозиционное белорусское СМИ NEXTA.

По его данным, украинские активисты вышли на протест во время концерта, но россияне пытались вырвать из их рук плакаты.

🤯 Moscow? No, this is Vienna! Russian singers performed in the center of Vienna in honor of Victory Day



How could this happen? Ukrainian activists came out to protest, but Russians tried to snatch their posters from their hands. pic.twitter.com/LL54riaN5X