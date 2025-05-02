56% німців не підтримують Мерца як майбутнього канцлера

Більшість німців не підтримують лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца як майбутнього канцлера.

Такими є дані опитування ZDF Politbarometer, передає "Європейська правда".

Якщо лідер ХДС Фрідріх Мерц стане канцлером, 38% опитаних схвалять це, а 56% – не схвалять. Це означає, що Мерц як канцлер матиме нижчий рейтинг схвалення, ніж федеральний уряд з ним на чолі.

Це пов'язано з дуже поляризованим сприйняттям Мерца, перш за все, серед виборців Соціал-демократичної партії. З них 62% не схвалюють Мерца як канцлера, а схвалюють лише 32%.

Підтримка майбутньої урядової коаліції досить скромна: лише 48% респондентів висловилися на її користь. 37% вважають союз партій поганою ідеєю, а 10% не мають щодо цього жодної думки.

Думки щодо здатності коаліції вирішити проблеми особливо розділилися: 48% респондентів вважають, що коаліція зробить важливий внесок у вирішення проблем Німеччини, тоді як майже така сама кількість (47%) сумніваються в цьому.

Нагадаємо, у середу Соціал-демократична партія Німеччини схвалила коаліційну угоду з Християнсько-демократичним союзом і Християнсько-соціальним союзом, що наближає формування нового уряду.

Раніше своїх кандидатів в новий уряд представив ХДС. Детальніше читайте у статті: Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України.