56% немцев не поддерживают Мерца в качестве будущего канцлера

Большинство немцев не поддерживают лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца в качестве будущего канцлера.

Таковы данные опроса ZDF Politbarometer, передает "Европейская правда".

Если лидер ХДС Фридрих Мерц станет канцлером, 38% опрошенных одобрят это, а 56% – не одобрят. Это означает, что Мерц как канцлер будет иметь более низкий рейтинг одобрения, чем федеральное правительство с ним во главе.

Это связано с очень поляризованным восприятием Мерца, прежде всего, среди избирателей Социал-демократической партии. Из них 62% не одобряют Мерца как канцлера, а одобряют только 32%.

Поддержка будущей правительственной коалиции довольно скромная: только 48% респондентов высказались в ее пользу. 37% считают это плохой идеей, а 10% не имеют по этому поводу никакого мнения.

Мнения относительно способности коалиции решить проблемы особенно разделились: 48% респондентов считают, что коалиция внесет важный вклад в решение проблем Германии, тогда как почти такое же количество (47%) сомневаются в этом.

Напомним, в среду Социал-демократическая партия Германии одобрила коалиционное соглашение с Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом, что приближает формирование нового правительства.

Ранее своих кандидатов в новое правительство представила ХДС. Подробнее читайте в статье: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины