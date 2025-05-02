TikTok хочет создать дата-центр в Финляндии

Министр экономического развития Финляндии Вилле Рюдман подтвердил, что китайский сервис коротких видео TikTok хочет построить дата-центр в стране.

Об этом финский министр сказал в комментарии Yle, сообщает "Европейская правда".

Сначала информацию о намерениях TikTok создать дата-центр в Финляндии обнародовало агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

Агентство отмечало, что китайское приложение переносит хранилище данных своих европейских пользователей в Европу.

Это связано с опасениями, что китайское правительство может получить доступ к данным европейских пользователей платформы, поскольку Tiktok принадлежит китайской компании Bytedance.

Рюдман рассказал, что сам узнал об этом только на этой неделе. По его словам, речь идет о проекте стоимостью около миллиарда евро.

Министр пока не комментирует, насколько такая инвестиция будет желательна для Финляндии.

"В целом, конечно, нужно сказать, что всегда приятно осознавать, что Финляндия, как и раньше, является привлекательной средой для инвестиций такого рода", – сказал он.

Однако Рюдман отмечает, что в случае с TikTok были высказаны обоснованные опасения по поводу безопасности сервиса.

"Показательно, что это приложение запрещено устанавливать, например, на устройствах парламента или правительства из соображений безопасности", – добавил он.

Стоит отметить, что ирландская комиссия по защите данных (DPC) обязала TikTok выплатить 530 млн евро штрафа за незаконную передачу персональных данных европейцев в Китай и недостаточную прозрачность перед пользователями.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупные технологические компании – в частности X, Meta, Apple и TikTok, – что ЕС готов полностью применять свои цифровые законы вне зависимости от того, кто управляет этими фирмами или где они базируются.