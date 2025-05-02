В поліції Естонії перед 9 травня закликали утриматись від насильства і пропаганди війни

В поліції Естонії перед 9 травня заявили, що не забороняють вшановувати пам'ять загиблих, але робити це треба з гідністю, при цьому без насильства і пропаганди війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала підполковник естонської поліції Олена Мірошниченко, яку цитує Postimees.

Мірошниченко підкреслила, що головна мета поліцейських у ці дні – не допустити порушень громадського порядку і запобігти провокаційним акціям.

Вона нагадала, що демонстрація символіки, яка символізує підтримку війни, заборонена – це стосується і громадських місць, і онлайн-простору.

"Точного списку заборонених символів немає – кожен випадок розглядається індивідуально. Серед таких символів: георгіївські стрічки, прапори Росії та Радянського Союзу, а також самопроголошених республік, використання символів Z і V тощо", – зазначила Мірошниченко.

Вона додала, що більшість порушень, пов'язаних із використанням забороненої символіки, фіксують саме 9 травня, проте з кожним роком таких випадків стає менше: "Люди все краще розуміють суть заборони".

Підполковник пояснила, що вшановувати пам'ять полеглих не заборонено – важливо робити це гідно і без пропаганди війни та насильства.

"Можна відвідати кладовище, покласти квіти, схилити голову і піти, не створюючи провокації", – резюмувала Мірошниченко.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.