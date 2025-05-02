В полиции Эстонии перед 9 мая призвали воздержаться от насилия и пропаганды войны

В полиции Эстонии перед 9 мая заявили, что не запрещают чтить память погибших, но делать это нужно с достоинством, при этом без насилия и пропаганды войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала подполковник эстонской полиции Елена Мирошниченко, которую цитирует Postimees.

Мирошниченко подчеркнула, что главная цель полицейских в эти дни – не допустить нарушений общественного порядка и предотвратить провокационные акции.

Она напомнила, что демонстрация символики, символизирующей поддержку войны, запрещена – это касается и общественных мест, и онлайн-пространства.

"Точного списка запрещенных символов нет – каждый случай рассматривается индивидуально. Среди таких символов: георгиевские ленты, флаги России и Советского Союза, а также самопровозглашенных республик, использование символов Z и V и тому подобное", – отметила Мирошниченко.

Она добавила, что большинство нарушений, связанных с использованием запрещенной символики, фиксируют именно 9 мая, однако с каждым годом таких случаев становится меньше: "Люди все лучше понимают суть запрета".

Подполковник пояснила, что чтить память павших не запрещено – важно делать это достойно и без пропаганды войны и насилия.

"Можно посетить кладбище, возложить цветы, склонить голову и уйти, не создавая провокаций", – резюмировала Мирошниченко.

Напомним, главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а вместо этого продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.