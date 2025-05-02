Франція відреагувала на визнання КНДР участі у війні РФ проти України

У Франції заявили, що визнання з боку і РФ, і КНДР участі північнокорейських військ у війні проти України свідчить про зневагу цих двох держав до міжнародного права.

Про це йдеться в заяві французького Міністерства закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що з жовтня минулого року разом із партнерами засуджують розгортання північнокорейських військ в Росії.

"Це є ескалацією масштабної військової підтримки Північною Кореєю загарбницької війни Росії проти України. Цей ворожий акт має прямі наслідки для безпеки європейців і, в ширшому сенсі, для міжнародної безпеки. Ми рішуче засуджуємо його", – йдеться в заяві.

Франція закликає КНДР "негайно припинити всі форми підтримки" російської агресії.

Як відомо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив направлення військ до Росії для війни проти України, заявивши, що це відповідає положенням Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР та РФ.

Згодом Путін підтвердив участь північнокорейських військ на боці Росії у війні проти України та "подякував" їм.

У США відреагували "стурбованістю", а в Євросоюзі назвали це "проявом відчаю з боку Росії".