Франция отреагировала на признание КНДР участия в войне РФ против Украины

Во Франции заявили, что признание со стороны и РФ, и КНДР участия северокорейских войск в войне против Украины свидетельствует о пренебрежении этих двух государств к международному праву.

Об этом говорится в заявлении французского Министерства иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что с октября прошлого года вместе с партнерами осуждают развертывание северокорейских войск в России.

"Это является эскалацией масштабной военной поддержки Северной Кореей захватнической войны России против Украины. Этот враждебный акт имеет прямые последствия для безопасности европейцев и, в более широком смысле, для международной безопасности. Мы решительно осуждаем его", – говорится в заявлении.

Франция призывает КНДР "немедленно прекратить все формы поддержки" российской агрессии.

Как известно, лидер Северной Кореи Ким Чен подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.

Впоследствии Путин подтвердил участие северокорейских войск на стороне России в войне против Украины и "поблагодарил" их.

В США отреагировали "обеспокоенностью", а в Евросоюзе назвали это "проявлением отчаяния со стороны России".