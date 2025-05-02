В правительстве ожидают 12 мая увидеть, удастся ли снять вето Венгрии на движение Киева в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что новый раунд переговоров с Венгрией 12 мая покажет возможность дальнейшего компромисса или его отсутствие.

Об этом она сказала во время общения с журналистами в пятницу, 2 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути встало венгерское вето.

29 апреля украинская сторона прибыла в Будапешт для переговоров, чтобы договориться о снятии возражений Венгрии.

По словам Стефанишиной, Киев передал свои предложения для выполнения венгерских требований в сфере прав меньшинств.

Предложения касались, среди прочего, образовательного блока, имплементации принятого законодательства, рассмотрения законопроекта о профтехобразовании и законодательства о реализации культурных прав венгерского национального меньшинства.

"Могу подтвердить, что 12 мая в Ужгороде состоятся переговоры украинской и венгерской делегации на основе 11 пунктов. По результатам этих переговоров я точно смогу сказать, возможен ли дальнейший диалог с Венгрией, или это имитация", – подчеркнула вицепремьер.

Она также пообещала, что Украина "сделает все возможное и невозможное" для того, чтобы снять венгерское вето.

Как сообщалось, по итогам переговоров в Будапеште 29 апреля Украина и Венгрия договорились о регулярных консультациях, чтобы разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.