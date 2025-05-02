AP: в параде ко дню рождения Трампа могут принять участие 6600 военных, авиация и семь оркестров

Армия США планирует привлечь к параду в честь дня рождения президента Дональда Трампа более 6600 военных, не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, семь оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских лиц.

Об этом стало известно агентству AP, сообщает "Европейская правда".

Документы по планированию, полученные AP, датированы 29 и 30 апреля и не были обнародованы.

В них представлен план армии по проведению давно запланированного мероприятия в честь 250-летия американской армии и недавно добавленного элемента – большого военного парада, о котором Трамп давно мечтал, но проведение которого до сих пор обсуждается.

Годовщина создания армии США как раз совпадает с 79-летием Трампа, которое он отмечает 14 июня.

Хотя в документах не указаны какие-либо оценки стоимости, проведение парада такого масштаба, вероятно, обойдется в десятки миллионов долларов.

Расходы будут включать переброску военных транспортных средств, оборудования, самолетов и войск со всей страны в Вашингтон, а также обеспечение питанием и размещением тысяч военнослужащих.

На вопрос о планах относительно парада, представитель армии Стив Уоррен ответил в четверг, что окончательное решение еще не принято.

Первоначальные планы армии по празднованию не включали парад, но в прошлом месяце официальные лица подтвердили, что армия начала обсуждение возможности его проведения.

Согласно планам, в параде примут участие солдаты из как минимум 11 корпусов и дивизий со всей страны. Среди них могут быть батальон Stryker с двумя ротами боевых машин Stryker, танковый батальон, пехотный батальон с машинами Bradley, артиллерийские машины Paladin, гаубицы и пехотные машины.

Также планируется участие семи армейских оркестров. Документы предполагают, что среди гражданских участников будут исторические автомобили и самолеты, два оркестра, а также ветераны, военные училища и организации реконструкторов.

Согласно плану, парад будет классифицирован как национальное мероприятие с особыми мерами безопасности, и соответствующий запрос был подан Службой национальных парков, и он находится на рассмотрении.

В апреле стало известно, что администрация Дональда Трампа планирует провести военный парад по улицам Вашингтона 14 июня, чтобы отметить 79-й день рождения президента США.

Во время своего первого срока Трамп приказал Пентагону спланировать большой военный парад после того, как посетил Париж и вдохновился мероприятием ко Дню взятия Бастилии во Франции.

Но парад отменили из-за стоимости (92 миллиона долларов) и критики – как публичной, так и внутри администрации США.